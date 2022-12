MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Finalizada a Copa do Mundo de 2022, os prêmios individuais foram dominados pela Argentina, tricampeã com vitória sobre a França nos pênaltis. O jogo ficou em 3 a 3 ao fim da prorrogação, mas no desempate prevaleceu a vontade dos sul-americanos.

O melhor jogador do torneio, Lionel Messi, fez dois gols na decisão. Mbappé ficou com a artilharia, com oito gols no torneio, sendo três dele somente nesta final ?repetindo algo que só o inglês Geoff Hurst havia obtido, na decisão de 1966.

Messi, aos 35, foi eleito o melhor do torneio por liderar a Argentina ao primeiro título desde 1986. Ele fez sete gols no torneio e distribuiu três assistências ?foi o jogador mais velho a receber a premiação.

Na artilharia, somente Mbappé superou o craque argentino. Eles estavam empatados antes da final, mas o francês de 23 anos foi o catalisador de seu time e mandou três bola na rede contra duas do argentino.

Enzo Fernández, com 21 anos, foi uma descoberta do técnico Lionel Scaloni. Reserva no começo do ciclo, ganhou a a posição na segunda partida da fase de grupos ao fazer um golaço contra o México.

Já o goleiro Emiliano Martínez, conhecido como "Dibu", que pintou o cabelo com as cores da Argentina, fez defesas importantes contra a Holanda, nas quartas de final, e contra a França, partidas que foram decididas nas disputas de pênalti.

Aos 30 anos, ele atua no Aston Villa e comemorou seus bons momentos com danças e descontração. Foi premiado como o melhor goleiro

*

OS PRÊMIOS

Melhor jogador: Lionel Messi

Chuteira de ouro: Kylian Mbappé

Melhor jogador jovem: Enzo Fernández

Melhor goleiro: Dibu Martínez