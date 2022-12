SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti despistou o interesse da seleção brasileira, e afirmou estar muito feliz no Real Madrid.

Não sei o futuro, mas estou muito feliz no Real Madrid. Estou contratado até 2024 e se não me demitirem, não saio. Haverá tempo para pensar no meu futuro?". Carlo Ancelotti em entrevista à rádio italiana Rai.

Segundo apurou o site UOL Esporte, o plano da CBF é que o novo ciclo tenha à frente um treinador de peso dentro do futebol internacional com foco na Copa de 2026. Ainda da Copa do Qatar, dois nomes de impacto foram consultados informalmente por pessoas com total conhecimento e autorização da CBF: o catalão Pep Guardiola, do Manchester City, e, especialmente, o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid.

Ancelotti se mostrou aberto a avançar com as conversas e abrir negociações concretas. No entanto, o italiano avisou que só aceita conversar quando o cargo estiver vago e que pretende finalizar a temporada no Real. Aceitaria, então, assumir o cargo em junho de 2023.

Aos 63 anos, Carlo Ancelotti é um dos treinadores mais vencedores na ativa. Foi campeão em todos os países por onde passou: Itália (Milan), Inglaterra (Chelsea), França (PSG), Alemanha (Bayern de Munique) e Espanha (Real Madrid). Tem quatro títulos da Liga dos Campeões no currículo. Atualmente, trabalha no Real ao lado de Vini Jr, Rodrygo e Éder Militão.