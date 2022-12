SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Um dia após ver a seleção da França perder para a Argentina o título da Copa do Mundo do Qatar, Kylian Mbappé mandou um recado aos fãs de futebol.

"Nos vamos voltar", escreveu o craque da seleção francesa em sua conta oficial no Twitter.

Como foi a final do Mundial do Qatar

No domingo (18), a seleção da França ficou com o vice-campeonato da Copa após perder a final na disputa de pênaltisFrança e Argentina empataram por 2 a 2 no tempo regulamentar. Messi abriu o placar e Di Maria ampliou. O empate da França veio com dois de Mbappé.Na prorrogação, o jogo seguiu empatado, desta vez por 3 a 3. Os gols foram de Messi e Mbappé.Nos pênaltis, a Argentina venceu por 4 a 2 com brilho do goleiro Dibu MartínezCuriosidade. Mbappé foi o artilheiro isolado no Qatar. O hat-trick contra os hermanos rendeu ao francês a artilharia do Mundial, com oito gols em sete jogos. Sem Karim Benzema, o camisa 10 chamou a responsabilidade e comandou a França rumo a mais uma final.