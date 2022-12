SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - No avião a caminho da Argentina, Lionel Messi publicou uma foto abraçado à taça da Copa do Mundo.

A seleção argentina venceu a França na grande final da Copa do Qatar realizada no domingo (18). O jogo foi eletrizante, com direito a prorrogação, muitos gols e disputa de pênaltis.

Lionel Messi conquistou sua primeira Copa em ano que marcou sua aposentadoria da seleção argentina em Mundiais. O camisa 10 defendeu as cores de seu país em cinco Copas do Mundo: 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

Segundo a federação Argentina, os jogadores da seleção irão comemorar com a torcida nesta terça-feira (20), no Obelisco, no centro de Buenos Aires.O voo que traz a delegação argentina já deixou Doha, a capital do Qatar.

Segundo o jornal Olé, a aeronave fará uma parada em Roma para reabastecimento e seguirá viagem ao destino final.

A previsão de chegada da delegação é nesta terça (20), às 2h50 da manhã.

Por volta de 12h, toda a delegação parte ao Obelisco para comemorar com os torcedores.

Messi fez dois gols, um no tempo normal e outro na prorrogação. Argentina abriu 2 a 0 com Messi e Di María no primeiro tempo, mas levou o empate no fim do tempo normal com dois gols de Mbappé.

No tempo extra, o craques apareceram novamente: Messi e Mbappé fizeram um gol cada na prorrogação e levaram a final para os pênaltis. Os dois times tiveram chances claríssimas nos últimos instantes.

Nos pênaltis, Mbappé e Messi converteram as primeiras penalidades. O goleiro Dibu Martínez defendeu a finalização de Coman e Tchouameni também desperdiçou. 4 a 2 para a Argentina, com Montiel marcando na última cobrança.

O goleiro Martínez brilhou muito. Além do pênalti defendido, ele fez um milagre no fim da prorrogação, em chute de Muani.