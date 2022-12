SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A invasão da 'hinchada' argentina no Qatar que celebrou o tri da albiceleste contou com um torcedor ilustre: Darío 'Pipa' Benedetto. O atacante do Boca Juniors viajou à Doha após a vitória da Argentina sobre a Croácia na semifinal e, após o título conquistado contra a França na final épica, avisou que cumprirá uma promessa: tatuar o rosto de Lionel Messi.

O sentimento de gratidão ao camisa 10 que envolve toda uma nação, que volta a conquistar o mundo 36 anos depois, atingiu também o camisa 9 do atual e segundo maior campeão do país. "Vou tatuar Leo Messi. Eu prometi e vou cumprir. Quero agradecer a ele para sempre", disse o jogador em entrevista à ESPN Argentina.

Carrasco do Palmeiras em 2018, Benedetto viajou ao Qatar no meio da pré-temporada do Boca Juniors. Segundo o jornal 'Olé', o camisa 9 teve a permissão do treinador Hugo Ibarra e do vice-presidente Juan Román Riquelme, mas a torcida xeneize não gostou da viagem do atacante, que perderá uma parte da preparação para 2023.

Ao lado da esposa e dos filhos, Benedetto se somou aos mais de 30 mil argentinos que estiveram presentes no Lusail para acompanhar uma das finais mais eletrizantes da história das Copas do Mundo. Viu Messi marcar duas vezes, Mbappé se tornar o segundo jogador a marcar um hat trick em finais de Copa e a seleção argentina vencer nos pênaltis.

Com 117 jogos e 61 gols vestindo a camisa do Boca, Benedetto vive litígio com a torcida e a viagem ao Qatar é mais uma das polêmicas envolvendo o atacante. Um dos líderes do elenco, Pipa pressionou a diretoria do Boca por causa da premiação da Libertadores e saiu como vilão da eliminação da equipe, perdendo dois pênaltis - um no tempo normal e outro na disputa de penalidades que classificou o alvinegro para as quartas de final.

Pela seleção tricampeã mundial, Benedetto tem apenas cinco jogos e não balançou as redes. Foi convocado pela última vez em março de 2019, para os amistosos contra Venezuela e Marrocos.