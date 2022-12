SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogador da seleção brasileira, Gabriel Martinelli decidiu renovar seu contrato com o Arsenal. As informações são do jornal espanhol Sport.

O Barcelona estava de olho no atacante, porque o contrato dele com os ingleses se encerraria em 2024. Apesar disso, Martinelli pretende seguir jogando na Premier Legue.

Gabriel Martinelli tem 21 anos e está no Arsenal desde 2019. Ele foi revelado na base do Corinthians e, depois, estreou como profissional no Ituano em 2018.

O contrato de Gabriel Martinelli com o Arsenal está previsto para encerrar em 2024. Antes da Copa do Mundo, o Barcelona ligou o sinal de alerta, porque tem interesse no jogador brasileiro. O clube, segundo o Sport, também tem bom relacionamento com os representantes de Martinelli.

O jogador seguia no processo de negociação de renovação com o Arsenal. A lesão de Gabriel Jesus na Copa acelerou o encaminhamento do acordo. O brasileiro deverá renovar com o time inglês até 2027. Assim, as esperanças do Barça em contratar o atleta diminuem. Martinelli defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar. Ele entrou em campo contra Sérvia, na estreia, Camarões e contra a Coreia, nas oitavas.