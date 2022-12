SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo vai entrar em 2023 disposto a ser um time mais competitivo, com vigor físico e pronto para imprimir velocidade nos principais momentos dos jogos.

Ao final do Campeonato Brasileiro, a diretoria tricolor definiu que o técnico Rogério Ceni teria mais autonomia para definir as contratações e as saídas de jogadores. Ceni inclusive antecipou a volta das férias para acertar os detalhes das negociações.

Nas novas reformulações da equipe, veteranos como Miranda, Éder e Reinaldo não tiveram seus contratos renovados, com o aval de Ceni. Para a próxima temporada, o São Paulo já acertou as contratações do goleiro Rafael, do meia Wellington Rato e do atacante Pedrinho.

O goleiro Rafael chega para brigar por posição com Felipe Alves, tendo ainda Jandrei como sombra. Mas Pedrinho e Wellington Rato desembarcam no Morumbi com expectativa de serem titulares.

Pedrinho é o jogador de velocidade que Ceni pede para a diretoria desde o final de 2021. Depois de se destacar no América-MG, chamou a atenção do comandante tricolor nos duelos contra o time mineiro pela Copa do Brasil deste ano. Já Wellington Rato, apesar dos 30 anos, chega para cumprir a função que Nikão não conseguiu executar com regularidade em 2021. O meia ex-Atlético-GO se credenciou por ter jogado 70 partidas com a camisa do Dragão nesta temporada. Nikão, que está perto de ser emprestado ao Cruzeiro, somente jogou 32 partidas, ficando de fora de 38 jogos.

Os dois nomes mais próximos de fechar com o Tricolor também contam com o apoio de Ceni. Marcos Paulo, que pertence ao Atlético de Madrid, da Espanha, é a outra opção de velocidade pedida pelo treinador.

David, do Internacional, é o jogador que chegaria para revezar com Calleri no comando do ataque. Além de ser importante para dar descanso ao argentino, David conta com a confiança de Ceni, que trabalhou com o atacante no Fortaleza e no Cruzeiro.