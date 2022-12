SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Horas antes de sair às ruas de Buenos Aires com a seleção argentina para ser saudado pelos milhões de torcedores, Lionel Messi publicou uma carta aberta no Instagram falando da sua trajetória até a conquista do título mundial na Copa do Qatar.

Em um trecho, ele diz: "sempre tive o sonho de ser campeão do mundo e não queria parar de tentar, mesmo sabendo que isso poderia nunca acontecer".

Messi entre Rodrigo De Paul (à esq.) e Cristian Romero na parada pelas ruas de Buenos Aires, para a seleção ser saudada pelos torcedores, nesta terça-feira (20) Tomas Cuesta/AFP Messi entre Rodrigo De Paul (à esq.) e Cristian Romero na parada pelas ruas de Buenos Aires, para a seleção ser saudada pelos torcedores, nesta terça-feira (20) **** Junto à carta, ele postou um vídeo de sua carreira desde o início na província de Rosario até chegar à glória na Europa e com a seleção. "De Grandoli à Copa do Mundo no Qatar, passaram-se quase 30 anos. Foram quase três décadas em que a bola me deu muitas alegrias e também algumas tristezas", escreveu, citando o clube do seu bairro onde começou a jogar bola, em 1993.

O camisa 10 também agradeceu à torcida, a Maradona e a seus companheiros de seleção, que o ajudaram a conquistar seu maior sonho. E lamentou a derrota na final da Copa de 2014, no Brasil, quando havia chegado mais perto da taça.

Confira a íntegra da carta:

De Grandoli à Copa do Mundo no Qatar, passaram-se quase 30 anos. Foram quase três décadas em que a bola me deu muitas alegrias e também algumas tristezas. Sempre tive o sonho de ser campeão do mundo e não queria parar de tentar, mesmo sabendo que isso poderia nunca acontecer.

Esta Copa que conquistamos é também para todos aqueles que não a conquistaram nas Copas do Mundo anteriores que disputamos, como em 2014 no Brasil, onde todos a mereceram pela forma como lutaram até a final, trabalharam muito e a quiseram tanto quanto eu... E nós merecemos mesmo naquela maldita final.

É também do Diego que nos encorajou lá do céu. E de todos aqueles que sempre bancaram a seleção nacional sem olhar tanto para o resultado mas sim para a vontade que sempre tivemos, também quando as coisas não correram como queríamos.

E, claro, é de todo esse belo grupo que se formou e da comissão técnica e de todas as pessoas da seleção que, sendo anônimos, trabalham dia e noite para facilitar para nós.

Muitas vezes o fracasso faz parte da jornada e do aprendizado, e sem decepção é impossível o sucesso chegar.

Muito obrigado de coração! Vamos, Argentina!!!