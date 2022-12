PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo fez uma oferta ao meia-atacante Douglas Costa, 32, que atualmente defende o LA Galaxy, dos Estados Unidos. O clube carioca aguarda aval do jogador para conversar com a equipe que disputa a MLS (Major League Soccer).

O Botafogo fez uma oferta ao ex-Grêmio com contrato de dois anos de duração. Douglas Costa passará férias no Rio de Janeiro e está avaliando a proposta.

O clube aguarda a resposta do atleta para iniciar negociação com o LA Galaxy, equipe com a qual Douglas possui contrato por mais uma temporada.

Douglas Costa é dono de um apartamento no Rio de Janeiro e é ligado à cidade pela família da esposa, Nathália Félix.

O jogador pretende responder nos próximos dias ao Botafogo sobre seu futuro, mas não define prazo para ter seu destino estabelecido.

Na MLS, Douglas marcou quatro gols e deu uma assistência em 29 partidas.