SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) sorteou na tarde desta quarta-feira (21) os confrontos da primeira e da segunda fases da Copa Libertadores 2023, em Luque, no Paraguai.

As duas equipes brasileiras que participam desta fase, o Atlético Mineiro e o Fortaleza enfrentarão Carabobo-VEN e Deportivo Maldonado-URU, respectivamente, na segunda fase do torneio, nas semanas de 22 de fevereiro e 1º de março. Os jogos de ida serão na casa do rival, e os de volta, no Brasil.

"Sempre falei que meu sonho é ganhar a Libertadores com o Galo e espero realizar esse sonho em 2023. Foi até um dos meus pedidos a Papai Noel", disse o atacante Hulk. "Precisamos chegar a um nível mais alto físico e técnico para iniciar o sonho, que é essa Libertadores."

"Estamos com um elenco mais forte, mais robusto, com mais opções. Esse ano de 2023 é diferente porque a gente já entra na fase 2 da competição. É um bom problema. A experiencia na Libertadores de 2022 nos ajudará a encarar o desafio em 2023", comentou o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, à ESPN Brasil, referindo-se à chegada do Leão da Pici às oitavas de final da Libertadores em 2022, etapa na qual foi eliminado pelo Estudiantes-ARG.

Antes da fase de grupos, quando estrearão os outros seis clubes brasileiros (Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians e Athletico-PR), três fases eliminatórias serão realizadas. Na primeira, serão três confrontos, sem a presença de times brasileiros, argentinos, colombianos e chilenos.

Os três classificados, após jogos de ida e volta, vão se juntar aos 13 times garantidos na segunda fase. Também no sistema mata-mata, as oito equipes vencedoras avançarão à última fase, que não pode ter confronto de clubes do mesmo país. Desta forma, se Atlético e Fortaleza passarem, enfrentarão rivais de outros países. Ambos podem se garantir na fase de grupos.

Na terceira fase, os oito times restantes jogarão novamente em duelos de ida e volta. Os quatro vencedores entram na fase de grupos, cujo sorteio será realizado dia 22 de março na sede da Conmebol.

Em 2022, o Flamengo se tornou o primeiro campeão invicto da Libertadores desde que o Corinthians obteve o feito em 2012. A equipe carioca fechou a campanha com uma vitória por 1 a 0 sobre o Athletico Paranaense, em Guayaquil-EQU,

Os clubes brasileiros têm dominado o torneio continental nos últimos anos. Em 2019, o rubro-negro carioca venceu o River Plate-ARG na final. E, em 2020 e 2021, o Palmeiras foi o campeão batendo Santos e Flamengo nas respectivas decisões.

Confira a tabela da Libertadores 2023

Primeira fase (Semanas 8/2 e 15/2)

E1: Sport Huancayo-PER x Nacional-PAR

E2: Nacional Potosí-BOL x El Nacional-EQU

E3: Boston River-URU x Zamora-VEN

Segunda fase (Semanas 22/2 e 1º/3)

Carabobo-VEN x Atlético-MG

E1 x Sporting Cristal-PER

Dep. Maldonado-URU x Fortaleza

E2 x Ind. Medellín-COL

Magallanes-CHI x Always Ready-BOL

Curicó Unido-CHI x Cerro Porteño-PAR

E3 x Huracán-ARG

Univ. Católica-EQU x Millonarios-COL

Terceira fase (Semanas 8/3 e 15/3)

Sorteio fase de grupos - 22/3

Fase de grupos (semana de 5/4 a 28/6)

Sorteio oitavas de final - 21/7

Oitavas de final

Jogos de ida - semana 2/8

Jogos de volta - semana 9/8

Quartas de final

Jogos de ida - semana 23/8

Jogos de volta - semana 30/8

Semifinais

Jogos de ida - semana 27/9

Jogos de volta - semana 4/10

Final

11/11 (a confirmar)

Os clubes que entram diretamente na fase de grupos: ARGENTINA: Boca Juniors, Racing, Patronato, River Plate e Argentinos Juniors

BOLÍVIA: Bolívar e The Strongest

BRASIL: Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians e Athletico-PR

CHILE: Colo-Colo e Ñublense

COLÔMBIA: Atlético Nacional

EQUADOR: Independiente del Valle

PARAGUAI: Olimpia e Libertad

PERU: Alianza Lima e Melgar

URUGUAI: Nacional-URU e Liverpool-URU

VENEZUELA: Metropolitanos e Monagas



Sul-Americana também define duelos da primeira fase

A Conmebol também sorteou nesta quarta os confrontos da primeira fase da Copa Sul-Americana 2023, que não conta com clubes brasileiros nem argentinos. Estes entram diretamente na fase de grupos.

Os brasileiros na disputa são São Paulo, América-MG, Botafogo, Santos, Goiás e Bragantino. E os argentinos, Gimnasia, Defensa y Justicia, Tigre, Newell's Old Boys, Estudiantes e San Lorenzo.

A principal novidade do torneio é a realização de um playoff entre a fase de grupos e as oitavas de final. Na fase de grupos, a primeira colocação continua dando vaga direta nas oitavas. Os segundos lugares, no entanto, disputarão um confronto eliminatório contra as equipes que caírem como terceiras colocadas na Libertadores para definir quem segue na disputa.

Confira a tabela da Sul-Americana:

Primeira fase (semana 8/3)

Guabirá-BOL x Oriente Petrolero-BOL

Blooming-BOL x Atlético Palma Flor-BOL

Cobresal-CHI x Palestino-CHI

Audax Italiano-CHI x Univ. Católica-CHI

Tolima-COL x Junior-COL

Águilas Doradas-COL x Ind. Santa Fe-COL

LDU-EQU x Delfín-EQU

Emelec-EQU x Deportivo Cuenca-EQU

Guaraní-PAR x Sportivo Ameliano-PAR

Tacuary-PAR x General Caballero-PAR

Un. César Vallejo-PER x Dep. Binacional-PER

Universitario-PER x Cienciano-PER

Defensor Sporting-URU x Danubio-URU

River Plate-URU x Peñarol-URU

Caracas-VEN x A. Puerto Cabello-VEN

Est. de Mérida-VEN x Dep. Táchirae-VEN

Fase de grupos (Semanas de 5/4 a 28/6)

Final (28/10 - a confirmar)