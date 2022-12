SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - No primeiro jogo oficial após a saída de Cristiano Ronaldo, o Manchester United venceu o Burnley por 2 a 0, no Old Trafford, e avançou para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Os gols foram marcados por Eriksen e Rashford.

Cristiano Ronaldo rompeu seu contrato com o Manchester United em comum acordo. O anúncio foi feito durante a Copa do Mundo, em novembro.A saída ocorreu em meio a atritos com a comissão técnica e o comando dos Red Devils.O jogador está sem clube e avalia ofertas para dar sequência à carreira.Com a vitória, o United avança para as quartas de final da competição, o adversário será conhecido em sorteio.Manchester United domina, goleiro assustaO Manchester United não sentiu falta de Cristiano Ronaldo e dominou o jogo, criando oportunidades desde o início.

Ten Hag apostou em Garnacho no ataque com Martial e Rashford. Bruno Fernandes e Eriksen foram os armadores.

Casemiro jogou como zagueiro ao lado de Lindelof e evitou um gol do adversário.

O Burnley assustou em falhas do goleiro Dúbravka, que saiu errado num escanteio e não dominou um recuo de bola.

Antony e Fred entraram no segundo tempo e tiveram boas atuações.

MANCHESTER UNITED

Dúbravka; Wan-Bissaka (Shaw), Casemiro, Lindelof e Malacia (Williams); McTominay, Eriksen e Bruno Fernandes; Rashford (Fred), Garnacho (Antony) e Martial (Elanga). T.: Erik Ten Hag

BURNLEY

Peacock-Farrell; Roberts, Harwood-Bellis, Beyer e Maatsen (Taylor); Cullen, Cork (Egan-Riley), Benson (Churlinov), Brownhill (Bastien) e Gudmundsson; Barnes (Twine). T.: Vincent Kompany

Estádio: Old Trafford, em Manchester (ING)

Quando: Esta quinta-feira (21)

Árbitro: Graham Scott

Auxiliares: Lee Betts e Harry Lennard

Cartões amarelos: Cullen (BUR); Antony, Bruno Fernandes (MUN)

Gols: Eriksen, do Manchester United, aos 27 minutos do primeiro tempo; Rashford, do Manchester United, aos 11 minutos do segundo tempo;