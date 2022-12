SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O CEO do Eintracht Frankfurt, Axel Hellmann, afirmou que Cristiano Ronaldo foi oferecido ao clube alemão. A revelação de Hellmann foi feita durante a gravação de um documentário veiculado pela DAZN, em uma reunião da junta diretiva do Eintracht, quando falavam da situação de Cristiano Ronaldo, que aos 37 anos está sem clube para a próxima temporada.

"Ele até nos foi oferecido", afirmou Hellmann.

Depois de deixar o Manchester United, Cristiano Ronaldo não recebeu ofertas de clubes europeus para as próximas temporadas.

Segundo o jornal As, a única proposta que CR7 avalia é do Al Nassr, da Arábia Saudita, com duração até 2025.

Ainda de acordo com a publicação, outro interessado em Cristiano é o Al Saad, do Qatar, mas ainda não houve proposta.

No Al Nassr, Cristiano Ronaldo receberia aproximadamente 200 milhões de euros por ano (R$ 1,1 bilhão na cotação atual).

O presidente do clube alemão, Philip Holzer, acrescentou, em seguida: "Tenho a sensação de que ele foi oferecido a todos os clubes da Liga dos Campeões."

Cristiano Ronaldo deixou o Manchester United entre atritos com comissão técnica e direção do clube.Dessa vez não surgiram outros interessados em sua contratação, ao contrário de quando deixou o Real Madrid, segundo o As.Na última semana, CR7 treinou no CT do Real Madrid, clube que defendeu por 11 anos e do qual é o maior artilheiro