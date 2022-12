SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro e lateral-esquerdo Léo Pelé, que jogou no São Paulo por quatro temporadas. O vínculo do jogador de 26 anos com o Gigante da Colina vai até dezembro de 2025.

Léo Pelé é o terceiro reforço para 2023 que se junta ao elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri.

Léo chega depois de o Vasco ter desembolsado US$ 3 milhões (quase R$ 16 milhões) por um vínculo de três anos.

Além de Léo, o clube carioca já anunciou o atacante Pedro Raul e o volante De Lucca --além da renovação de contrato com o meia Nenê.

Em seu Instagram, Léo Pelé se despediu e agradeceu ao São Paulo. "Feliz por ter representado uma equipe de tamanha importância no cenário do futebol, assim como sua torcida".

Natural do Rio de Janeiro (RJ), Léo iniciou a carreira profissional no Fluminense, em 2016, após passagem de destaque pelas categorias de base.

Léo Pelé teve rápida passagem pelo Londrina em 2016, por empréstimo, antes de retornar ao Rio.

Em 2018, jogou pelo Bahia e chamou a atenção do São Paulo, que o contratou no fim da temporada.

No Tricolor Paulista, jogou por quatro temporadas e mais de 150 jogos e passou a atuar também como zagueiro, sendo importante na conquista do título paulista de 2021.