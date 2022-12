SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de 21 anos, o Palmeiras voltou a conquistar o título do Campeonato Paulista feminino de futebol. Na tarde desta quarta-feira (21), no estádio Allianz Parque, a equipe do técnico Ricardo Belli bateu o Santos por 2 a 1 no jogo de volta da decisão. No primeiro duelo, em Barueri, as palestrinas já haviam vencido por 1 a 0.

Este foi o segundo título estadual do alviverde. Na vitória anterior, em 2001, o Palmeiras venceu a Matonense por 1 a 0 na final.

Nesta quarta, Bia Zaneratto abriu o placar com um golaço, para alegria dos 20.071 torcedores na arena. A atacante recebeu um lançamento, contou com a falha de Giovanna Oliveira e avançou em velocidade. Ao entrar na área, deu uma caneta na zagueira Thayla, driblou a goleira Camila e finalizou para abrir o placar.

Ary Borges marcou o segundo gol palmeirense. Ketlen diminuiu o marcador para o Santos.

Com os gols marcados no duelo, a atacante Bia Zaneratto e a meia Ary Borges igualaram a atacante Carla Nunes como as maiores artilheiras da história do futebol feminino do Palmeiras, cada uma com 37 tentos.