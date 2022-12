SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O zagueiro Thiago Silva publicou um longo texto nas redes sociais 12 dias após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar.

O capitão afirmou que a derrota nos pênaltis para a Croácia, pelas quartas de final, ainda é muito difícil de ser aceita e compreendida.

Thiago Silva contou que segue com o "coração sangrando" e exaltou elenco, comissão técnica e estafe pelo "trabalho digno e compromissado" durante o Mundial.

O zagueiro ainda destacou o privilégio de ter disputado quatros Copas do Mundo e agradeceu a familiares e torcedores pelo apoio.

"Sigo com meu coração sangrando, mas passados alguns dias, tenho a convicção de que fizemos um trabalho digno e compromissado", declarou Thiago Silva, zagueiro da seleção brasileira.

O jogador destrinchou a dificuldade em falar sobre o revés no Mundial do Qatar: "Não faço ideia de quantas vezes pensei e tentei escrever algo sobre o que vivemos, confesso que a eliminação sofrida e da forma como aconteceu ainda é muito difícil de ser aceita e compreendida".

A postagem ainda conta com diversas fotos da trajetória de Thiago Silva na Copa 2022, assim como uma foto de todo o elenco e comissão técnica com o traje de viagem.

Veja, na íntegra, a postagem de Thiago Silva:

"Não faço ideia de quantas vezes pensei e tentei escrever algo sobre o que vivemos nesta Copa, confesso que a eliminação sofrida e da forma como aconteceu ainda é muito difícil de ser aceita e compreendida.

Em primeiro lugar, agradeço a Deus, a minha família, a minha esposa, aos meus filhos, a equipe de profissionais que estão comigo a cada dia, me capacitando e colaborando para viver e realizar o sonho de continuar jogando em alto nível .

O sonho de menino em me tornar um jogador de futebol e conseguir concretizar esse sonho, com certeza sempre me dará alegrias e realizações e acredito que também para aqueles que gostam de mim e do meu trabalho.

Porém, quando fiz a opção em seguir nesta carreira, sempre tive ciência do que os resultados proporcionam e sem dúvida, sempre trabalhamos pensando na vitória, na conquista, mas a derrota também faz parte deste contexto e algumas ultrapassam como o resultado final desta nossa trajetória, fazendo que eu e meus companheiros, assim como o torcedor brasileiro, enfrentemos e enfrentaremos não sei por quanto tempo, uma cicatrização bem difícil de ser realizada.

Das entrevistas após o jogo contra a Croácia até o dia de hoje, sigo com meu coração sangrando, mas passados alguns dias, tenho a convicção de que fizemos um trabalho digno e compromissado. Todos nós, jogadores, comissão técnica e staff.

Talvez, não tenha o direito de lamentar por muito tempo, pois nem em meus melhores sonhos na infância nunca pensei que chegaria aqui, sendo "presenteado" com quatro copas do Mundo, tendo a dádiva de usar e defender a camisa mais pesada do mundo. Não consigo imaginar maior orgulho que esse em minha profissão. Afirmo, é e sempre será o meu maior orgulho!

Agradeço também aos torcedores que lá estiveram, assim como no Brasil e nos apoiaram a todo tempo. Sigam apoiando e acreditando na seleção brasileira, que também segue em meu coração, tendo um lugar mais do que especial, durante toda a minha vida!"