SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Os golaços de Richarlison e Neymar concorrem ao prêmio de mais bonito da Copa do Mundo do Qatar. São dez finalistas, com o Brasil concorrendo com três gols.

O Pombo aparece duas vezes na lista, com o voleio diante da Sérvia, no jogo de estreia, e a triangulação que resultou no terceiro gol na goleada sobre a Coreia do Sul, nas oitavas de final.

Já Neymar concorre com o golaço sobre a Croácia que abriu o placar no jogo de quartas de final, após tabela com Rodrygo e drible no goleiro.

Kylian Mbappé, artilheiro da Copa com oito gols, também está na lista, com o belo chute de primeira que acertou na final contra a Argentina.

Os outros seis gols concorrentes são de: Salem Al-Dawsari, da Arábia Saudita, Cody Gakpo, da Holanda, Enzo Fernández, da Argentina, Vincent Aboubakar, de Camarões, Luís Chávez, do México, e Paik Seung-Ho, da Coreia do Sul.

A votação é online e ainda está aberta no site da Fifa. Os internautas têm até esta quinta-feira para votar.

Veja os dez gols finalistas:

- Salem Al-Dawsari (Arábia Saudita x Argentina, primeira rodada)

- Richarlison (Brasil x Sérvia, primeira rodada)

- Cody Gakpo (Holanda x Equador, segunda rodada)

- Enzo Fernández (Argentina, contra o México, segunda rodada)

- Vincent Aboubakar (Camarões, contra a Sérvia, segunda rodada)

- Luis Chávez (México x Arábia Saudita, terceira rodada)

- Kylian Mbappé (França x Polônia, oitavas de final)

- Richarlison (Brasil x Coreia do Sul, oitavas de final)

- Paik Seung-Ho (Coreia do Sul x Brasil, oitavas de final)

- Neymar (Brasil x Croácia, quartas de final)