BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Nacho Fernández voltará ao River Plate após duas temporadas no Atlético-MG, que neste primeiro momento não busca um substituto para o meia argentino.

Nacho Fernández custou R$ 32 milhões em 2021 e foi um das principais contratações do Atlético nos últimos anos. Entre a dívida que será abatida e o valor que o River pagará, a venda de Nacho vai render cerca de R$ 16 milhões ao Galo.

Igor Gomes e Hyoran serão observados e são potenciais substitutos.

Igor Gomes será uma das opções do técnico Eduardo Coudet para a função em 2023. O meia assinou um pré-contrato com o Galo e terá a chegada antecipada após acordo com o São Paulo.

O meia Hyoran será outro nome aproveitado por Coudet. O jogador de 29 anos volta ao Atlético-MG após uma temporada emprestado ao Red Bull Bragantino.

Edenilson, Zaracho, Paulinho e Vargas são alguns dos nomes que também podem ser utilizados por Coudet na armação de jogo. Zaracho, Paulinho e Vargas já estão na Cidade do Galo, enquanto Edenilson é aguardado no começo de janeiro, para fazer exames médicos e assinar contrato.

A transformação do clube em SAF (Sociedade Anônima do Futebol) pode mudar o planejamento atleticano. Em caso de uma grande injeção de dinheiro, o clube voltará ao mercado em busca de reforços. O Conselho Deliberativo do Atlético vai votar nas primeiras semanas de 2023 se aprova ou não a mudança para SAF.