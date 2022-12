RIO DE JANEIRO, RJ (UOL - FOLHAPRESS) - O Fluminense anunciou a contratação do lateral-esquerdo Jorge, emprestado pelo Palmeiras por uma temporada. O jogador fez os exames na quarta (21) e assinou contrato nesta quinta (22) no CT Carlos Castilho. O vínculo terá opção de compra fixada.

O último detalhe nas tratativas era a divisão dos salários do jogador entre os dois clubes. Jorge foi um pedido do técnico Fernando Diniz, que aprova a forma de jogar mais por dentro do atleta formado pelo Flamengo. O lateral do Palmeiras já foi interesse antigo do Fluminense, mas a contratação acabou não sendo fechada pelo alto salário dele.

A lateral-esquerda era uma das prioridades do Fluminense no mercado da bola. O clube chegou a consultar diversos outros nomes, como Reinaldo, que acertou com o Grêmio, de Felipe Jonathan, que ficará no Santos, e de Gabriel Suazo, do Colo-Colo, mas não teve sucesso. Para a posição, o clube tem Cristiano e Caio Paulista, improvisado no setor ao longo da última temporada.

Criado na base do Flamengo, Jorge tem 26 anos e foi vendido para o Mônaco (FRA) em 2017. Depois, passou por Porto (POR), Santos e Basel (SUI) antes de ser adquirido em definitivo pelo Palmeiras em julho de 2021. No Alviverde, não se firmou entre os titulares. Em 2022, disputou somente nove partidas do Brasileirão e foi titular em cinco.

Além de Jorge, o Fluminense também contratou o meia Lima, o lateral-direito Guga, o zagueiro Vitor Mendes, o goleiro Vitor Eudes e o atacante Keno.

"Confesso que estava ansioso para chegar aqui neste grande dia, para me apresentar a um grande clube. Sei da pressão que vai ser jogar no Fluminense, que existe uma cobrança muito grande e estou acostumado a isso. Eu me sinto muito feliz por fazer parte desse grupo que hoje o Fluminense tem. Vou dar meu o melhor, estou vindo com muita gana de jogar e ser feliz" Jorge.