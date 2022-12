A Fifa atualizou nesta quinta-feira (22) o ranking mundial de seleções masculinas de futebol e para surpresa de muitos, a atual campeã mundial Argentina aparece na vice-liderança, e a França na terceira posição da lista. Apesar da eliminação nas quartas de final da Copa do Catar, o Brasil segue no topo do ranking. De acordo com a entidade, o escrete canarinho manteve o primeiro lugar da listagem devido ao total de pontos atribuído às vitórias após o tempo regulamentar – a conquista do tri mundial pelos hermanos se deu nos pênaltis, após o tempo regulamentar.

On top of the world and up to second in the #FIFARanking ????????????



Here's how the top 10 nations look after #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2022

Ao contrário de Argentina e França, que se aproximaram do líder Brasil, a Bélgica caiu duas posições: ocupa agora o quarto lugar, seguida da Inglaterra que se manteve em quinto.

As seleções croata e marroquina têm muito o que comemorar com a nova atualização do ranking: a equipe europeia ascendeu cinco posições e agora é a sétima colocada. O Leão do Atlas foi além: subiu 11 e passou a ocupar o 11º lugar na listagem.

O próximo ranking da Fifa sairá em abril de 2023.

Argentina | brasil | Croácia | escrete canarinho | Esportes | Fifa | França | futebol | Marrocos | Ranking Mundial | Seleção Brasileira