SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A vitória do Manchester City por 3 a 2 foi construída com gols de Haaland, Mahrez e Aké. O Liverpool descontou com Fábio Carvalho e Salah. O resultado levou o time de Pep Guardiola para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

O primeiro gol do Manchester City foi de Haaland, que recebeu cruzamento de De Bruyne e abriu o placar aos 10 minutos de jogo.

Matip, do Liverpool, encontrou o colega Milner na área. O experiente jogador cruzou rasteiro e Fábio Carvalho empatou nove minutos depois.

No primeiro minuto do segundo tempo, Rodri lançou para Mahrez, que se livrou da marcação e colocou o City à frente no placar mais uma vez.

Salah empatou de novo um minuto depois, com assistência de Darwin Nuñez.

O zagueiro Aké definiu o jogo para o City. Recebeu cruzamento de De Bruyne e colocou na rede de cabeça.

*

MANCHESTER CITY

Ortega; Lewis, Akanji (Stones), Laporte e Aké; Rodri, Gundogan (Bernardo Silva) e De Bruyne; Palmer (Grealish), Mahrez e Haaland (Foden). T.: Pep Guardiola

LIVERPOOL

Kelleher; Milner (Phillips), Gomez, Matip e Robertson; Bajetic (Fabinho), Thiago Alcântara e Elliot (Henderson); Salah, Fábio Carvalho (Oxlade-Chamberlain) e Darwin Nuñez. T.: Jurgen Klopp

Estádio: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Quando: Esta quinta-feira (22)

Árbitro: David Coote

Auxiliares: Nick Hopton e Tim Wood

Cartões amarelos: Bajetic, Fabinho (LIV) Rodri (CIT)

Gols: Haaland, do Manchester City, aos 10 minutos do primeiro tempo; Fábio Carvalho, do Liverpool, aos 19 minutos do primeiro tempo; Mahrez, do Manchester City, com 1 minuto de segundo tempo; Salah, do Liverpool, aos 2 minutos do segundo tempo; Aké, do Manchester City, aos 13 minutos do segundo tempo