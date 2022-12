SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Não foi apenas o Grêmio que conversou com Luis Suárez. O Cruz Azul, do México, manteve reunião com o jogador e também apresentou oferta. Os brasileiros, no entanto, se veem na dianteira para fechar com o uruguaio.

O Grêmio fez oferta e recebeu uma sinalização positiva de Luis Suárez. O jogador conversou com dirigentes gremistas nesta sexta-feira (23).

O clube gaúcho ficou otimista com o que percebeu do jogador, que se mostrou disposto a atuar no Brasil.

O Cruz Azul, do México, também se reuniu com Suárez e apresentou sua oferta.

As duas propostas são de dois anos de contrato, porém o projeto gremista agradou mais ao uruguaio, segundo apurou a reportagem.

A oferta do time gaúcho também é melhor financeiramente.

Luis Suárez está sem clube desde que se despediu do Nacional, do Uruguai.

O Grêmio espera finalizar acordo com ele e proceder o anúncio oficial nos próximos dias.

O salário do jogador ficará próximo a R$ 1,5 milhão, mais bonificações.

Suárez passará o Natal com Messi, em Rosário, na Argentina, e irá oficializar sua escolha em breve.