PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio já tem apalavrado um acordo com o experiente atacante Luis Suárez, ídolo uruguaio de 35 anos. Trâmites burocráticos o separam do anúncio oficial.

O acordo do Grêmio com Suárez é de um contrato de dois anos e restam apenas as burocracias de documentos para que o jogador assine o vínculo com o Tricolor gaúcho.

O namoro entre Grêmio e Suárez era antigo, e as conversas realizadas após a Copa do Mundo do Qatar foram fundamentais para que o atacante aceitasse a proposta do clube brasileiro. O Grêmio venceu a concorrência de equipes do México e dos Estados Unidos.

Revelado pelo Nacional, do Uruguai, onde estava até a Copa do Mundo do Qatar, Luis Suárez tornou-se um ícone do futebol mundial atuando na Europa. Seu primeiro clube foi o modesto Groningen, da Holanda, onde se transferiu em 2006. Suas boas atuações o levaram para o Ajax, no ano seguinte. Foi no Liverpool, porém, de 2010 a 2014, que ele chamou a atenção do mundo com seus gols, embora tenha conquistado apenas uma Copa da Inglaterra.

No Barcelona, a partir de 2014, fez história sendo o fiel companheiro de Messi, conquistando diversos títulos. Em 2020, Suárez se transferiu para o Atlético de Madrid, onde foi campeão espanhol na temporada 2020/2021. Este ano realizou o sonho de voltar ao Nacional, onde foi campeão uruguaio.