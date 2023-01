SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A folha do Santos para 2023 não conta mais com dois dos três jogadores de maiores salários do elenco: o meia Carlos Sánchez e o atacante Bryan Angulo. O venezuelano Yeferson Soteldo completa o top-3, mas continua no clube.

O QUE ACONTECEU

O Santos fez acordos nas últimas semanas para rescindir com o uruguaio Sánchez e o equatoriano Angulo. Eles vão para Peñarol (URU) e Emelec (EQU), respectivamente.

O acordo com Carlos Sánchez foi melhor para o Santos, já que o atleta de 38 anos abriu mão do que teria a receber até julho.

A negociação com Bryan Angulo foi mais difícil. O centroavante tinha R$ 500 mil mensais a receber até junho e abriu mão de apenas parte da quantia. O time alvinegro pagará o que deve em parcelas.

Com encargos, Sánchez e Angulo custavam quase R$ 1 milhão por mês ao Santos. Além da economia, o clube ainda ganha duas vagas de estrangeiros.

Agora, Soteldo tem o maior salário do elenco. João Paulo está logo atrás.

O Santos prometeu maior investimento para 2023, mas a folha salarial se mantém no mesmo patamar depois das chegadas de Vladimir, João Lucas, Messias, Dodi e Mendoza. O time praiano também deixou de pagar outros salários relevantes, como os de Madson, Luan e Jhojan Julio.