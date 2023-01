SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apresentado nesta quinta-feira (5) no São Paulo, o goleiro Rafael lamentou a morte de Pelé e comentou sobre a ausência de grandes nomes do futebol brasileiro no velório do Rei. Dentre os jogadores do tetra e o pentacampeonato, o único presente nas homenagens foi Mauro Silva.

"Pelé foi e é um cara fora a curva. Ele conquistou e fez coisas que ninguém tinha feito. Futebol é o futebol por causa dele, tivemos uma grande perda. Não tive o prazer de vê-lo jogar, mas sempre tiver carinho e respeito. Eu acho que, no nosso país, a gente deveria ter feito mais por ele, justamente por tudo o que ele fez por nós. Mas tenho certeza que toda a obra que ele fez vai ser eterna", disse Rafael.

"Ele é uma pessoa que sempre respeitou todos, trouxe carinho, nos colocou um patamar diferenciado. Fico feliz de falar nele, a obra dele é viva. Nós, que trabalhamos no futebol, somos muito gratos pelo que ele fez", acrescentou.

O QUE ACONTECEU

Pelé morreu na última quinta-feira (29), aos 82 anos de idade.

O velório do Rei do Futebol foi na Vila Belmiro se iniciou na segunda-feira (2) e terminou após 24 horas. Na terça-feira (3), Pelé foi sepultado em Santos.

A ausência de grandes nomes do futebol brasileiro, tanto da atualidade quanto do passado recente, foram sentidas e notadas pelos corredores da Vila Belmiro.

QUEM É RAFAEL

Rafael é goleiro e é o segundo reforço anunciado pelo São Paulo para a temporada de 2023. O jogador de 33 anos assinou contrato com o clube paulista até dezembro de 2025. Para contar com o arqueiro ex-Atlético-MG, o time tricolor desembolsou R$ 5 milhões.

A contratação de Rafael é um pedido de Rogério Ceni, que trabalhou com o goleiro em 2019, durante a passagem pelo Cruzeiro.