SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do São Paulo, Julio Casares, confirmou a contratação do zagueiro argentino Alan Franco, de 26 anos. O anúncio foi feito durante uma live do mandatário tricolor no SPFC Play, canal do clube.

O acerto havia sido antecipado pelo blog Mercado da Bola, do UOL.

Alan Franco apareceu de surpresa na transmissão enquanto o presidente começava a responder às perguntas da live.

"É um privilégio vestir as cores do São Paulo", disse Alan Franco em um bom portunhol.

Julio Casares falou sobre o novo reforço: "Já era um sonho antigo. Ele veio somar a um perfil novo de vários jogadores que estão chegando".

Alan Franco ficou cerca de um minuto na transmissão e logo deixou o estúdio para participar do treinamento sob o comando de Rogério Ceni.

O São Paulo acertou a contratação definitiva de Alan Franco, do Atlanta United, por três anos, com possibilidade de renovação por mais uma temporada mediante metas alcançadas. O time tricolor comprou 80% dos direitos econômicos do jogador.