- Cruzeiro encaminha classificação na Copinha após golear o Capivariano

O Cruzeiro goleou o Capivariano por 6 a 1, na tarde desta quinta-feira (5) no estádio Tenente Carriço, em Penápolis, e encaminhou sua classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Com o segundo triunfo na Copinha, o torneio mais tradicional da base do futebol brasileiro, a Raposa chegou aos seis pontos, na liderança do Grupo 10, pelo qual a Penapolense bateu o Comercial-MS por 2 a 0 também nesta quinta.

A vitória do Cruzeiro foi construída com gols de Rhuan Gabriel, Jhosefer, Arielson (dois) e Denilson (dois), enquanto Lucas descontou para o Capivariano de pênalti.

Outros resultados:

Penapolense 2 x 0 Comercial-MS

Nacional 1 x 2 XV de Piracicaba

Juventude 5 x 1 Alecrim-RN

