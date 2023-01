SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Além da movimentação no mercado, o Fluminense também garante a manutenção do elenco. Nesta sexta-feira (6), o clube acertou a renovação de contrato do lateral-direito Samuel Xavier. O jogador, que tinha contrato até o fim deste ano, assinou novo vínculo válido até dezembro de 2024. As renovações eram prioridade do Flu no mercado. Manter a base era uma das promessas ao técnico Fernando Diniz.

Samuel Xavier chegou ao Fluminense no início de 2021. Em duas temporadas, o lateral soma 96 jogos e dois gols.

Antes de assinar com Samuel Xavier, o Fluminense já havia acertado a prorrogação dos vínculos do atacante Germán Cano, o meia Paulo Henrique Ganso, o volante André e os também zagueiros Manoel e David Braz, além de oficializar a permanência do técnico Fernando Diniz.

Os reforços contratados foram o atacante Keno, o lateral-esquerdo Jorge, o meia Lima, o lateral-direito Guga, o zagueiro Vitor Mendes, o goleiro Vitor Eudes e o meia-atacante Giovanni.