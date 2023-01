SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogador de futebol americano Damar Hamlin, do Buffalo Bills, continua a apresentar evolução. O time da NFL anunciou nesta sexta-feira (6) que Hamlin não precisa mais da ajuda de aparelhos para respirar.

Hamlin sofreu parada cardíaca durante a partida entre Buffalo Bills e Cincinnati Bengals, na última segunda-feira. O jogador foi ressuscitado em campo e passou os últimos dias internado em estado crítico no University of Cincinnati Medical Center

O Buffalo Bills anunciou nesta sexta que Hamlin foi extubado e consegue respirar por conta própria.

"O tubo respiratório de Damar foi removido durante a última noite. Ele continua a apresentar grande progresso na recuperação. Suas funções neurológicas permanecem intactas e ele conseguiu conversar com família e pessoas que estão cuidando dele", diz a nota oficial da franquia.

Ainda segundo o time, Hamlin participou de uma chamada de vídeo com o elenco dos Bills. "Amo vocês", disse o safety.

NFL anuncia cancelamento de Bengals x Bills

A liga confirmou na noite desta quinta-feira que a partida em que Hamlin sofreu parada cardíaca não voltará a ser disputada. A semana 18 mantém o calendário previsto, incluindo o jogo entre Buffalo Bills e New England Patriots, que acontecerá no próximo domingo (08), às 15h (de Brasília).

A NFL também divulgou mudanças no regulamento de playoffs devido ao cancelamento do jogo entre Bills e Bengals. Como o resultado da partida poderia influenciar nas posições dentro da Conferência Americana, a final de conferência será disputada em campo neutro, caso algum dos times presentes no confronto seja afetado.

Nos playoffs da NFL, o time de melhor campanha na temporada regular sempre disputa as partidas de playoff em casa. A exceção é o Super Bowl, que sempre ocorre em campo neutro. No momento, o Kansas City Chiefs tem 13 vitórias e ocupa o topo da AFC. Mas Bills e Bengals vêm logo atrás e tinham chances de conquistar a primeira posição.