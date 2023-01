SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, revelou ter feito uma proposta para contratar Cristiano Ronaldo. Antes de o craque português fechar com o Al Nassr, da Arábia Saudita, o time alvinegro tentou investir pelo atacante. A revelação foi feita em entrevista ao programa "Donos da Bola", da Bandeirantes, apresentado por Neto.

"A gente fez uma proposta de um salário igual ao que ele ganhava no Manchester, dois anos de contrato, que é muito, mas era viável dentro da composição dos patrocinadores. Só que a proposta que veio de lá, da Arábia, era 20 vezes maior, proporcionalmente era isso. No ano passado conversei mais de seis ou sete vezes (com Jorge Mendes)", disse Duilio.

Ao ser perguntado pelo ex-goleiro e comentarista Velloso se ficou preocupado com o fato de patrocinadores deixarem "na mão", Duilio respondeu, com bom humor:

"Não deixava. Mas quando você faz uma proposta dessas, Velloso, fica na dúvida se é bom o cara aceitar ou não. Você tem alegria que ele aceite e depois tem que cumprir. Então você faz o negócio meio preocupado (risos)".

Durante o programa, o aumento de seguidores do Al Nassr após a contratação de CR7 foi assunto. O clube alcançou dez milhões de seguidores no Instagram.

"Eles aumentaram dez milhões de seguidores em algumas horas. Traz retorno. Por isso as marcas têm interesse", disse Duilio.

O dirigente ainda revelou ter tentado no início do mandato a contratação de Luis Suárez, hoje no Grêmio, e afirmou ter ficado muito perto de fechar com Cavani, hoje no Valencia, da Espanha.