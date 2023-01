SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos mudou a estratégia e busca a rescisão dos contratos de quem não está nos planos do técnico Odair Hellmann para 2023.

Depois de ver vários empréstimos consecutivos e sem sucesso, o Santos resolveu rescindir os contratos dos jogadores afastados.

O clube liberou Carlos Sánchez (Peñarol), Bryan Angulo (Emelec), Jhojan Julio (LDU), Wagner Leonardo (Portimonense), Guilherme Nunes (Brasil de Pelotas) e Felippe Cardoso (ainda sem novo clube).

O Santos agora tenta resolver as situações de Jobson, Allanzinho e Tailson. Os três foram descartados por Odair.

Jobson negocia a rescisão para atuar no futebol árabe. Allanzinho (22) e Tailson (23) são novos, têm contratos até o fim de 2024 e discutem se serão emprestados ou negociados em definitivo.

O QUE ESTÁ POR TRÁS

O Santos estima que terá uma economia maior com as rescisões dos contratos. O clube fez acordos para antecipar o fim dos vínculos e pagar menos.

As propostas de empréstimo nunca são para arcar com 100% do salário. Dessa forma, o Santos teria de pagar parte dos vencimentos para realocar esses atletas.

O time alvinegro também teme processos trabalhistas por afastar os jogadores das suas atividades e colocá-los em horários e condições alternativas.