SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Patrick, que está se transferindo para o Atlético-MG, teve no ano passado sua temporada mais goleadora, com nove gols. Além disso, foi decisivo em partidas importantes, como na semifinal da Copa Sul-Americana, quando balançou as redes duas vezes.

Não foi apenas ofensivamente que Patrick ajudou o time tricolor. Segundo dados da SofaScore, o "Pantera Negra" foi quem mais desarmou adversários. Foram 97 desarmes durante a temporada passada.

No ataque, além dos nove gols, Patrick fez oito assistências para seus companheiros, só ficando atrás de Rodrigo Nestor (11) e Reinaldo (9).

O jogador também ajudou o time a segurar a bola. E foi o segundo atleta que mais conseguiu dribles certos no time no ano passado. Com 47, só ficou atrás do lateral-direito Igor Vinícius, com 61 dribles.

Apesar de não querer abrir mão de Patrick, o São Paulo entendeu que o jogador queria sair. O contrato dele com o clube tricolor chegaria ao fim em dezembro deste ano. O Atlético-MG ofereceu um vínculo por dois anos e um aumento salarial.

Outro empecilho para a continuidade de Patrick era o fato de que Rogério Ceni pensa em ter um time mais intenso e veloz para a temporada de 2023.

Por isso trouxe jogadores como Pedrinho, Marcos Paulo e Wellington Rato para atuar pelos lados do campo. E abriu mão de Nikão.

Patrick atuou em 55 jogos no ano passado. Nas 36 vezes em que foi titular, foi substituído em 31 oportunidades.

Ser sacado do time com frequência, aliás, foi o que motivou a discussão entre Patrick e Ceni no intervalo do jogo contra o Fluminense, no fim do Brasileiro. Insatisfeito, o meia xingou o treinador. A situação foi contornada após o jogador pedir desculpas a Ceni.