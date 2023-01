MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Russa de Futebol resolveu encerrar o contrato com a Adidas para o fornecimento de uniformes para as seleções. A decisão tomada por influência da invasão à Ucrânia no início do ano passado encerrará mais de uma década de contrato contínuo.

A Adidas fornece kits às seleções russas desde 2008 e antes da suspensão definitiva do contrato, chegou a utilizar os uniformes para amistosos internacionais contra o Quirguistão em setembro e contra o Tadjiquistão e o Uzbequistão em novembro.

O QUE ESTÁ POR TRÁS

O acordo que vigoraria até 2026 foi suspenso em março após o lançamento da campanha militar de Moscou na Ucrânia.

Além de suspender sua cooperação com a RFU, a Adidas fechou todas as suas lojas na Rússia.

As seleções russas foram banidas das competições oficiais da UEFA e da FIFA em todos os níveis desde 28 de fevereiro.

As diversas sanções privaram a seleção masculina russa da chance de se classificar para a Copa do Mundo de 2022, no Catar

"Podemos dizer com confiança que em 2023 não teremos um kit Adidas", afirmou o presidente da RFU, Aleksandr Dyukov, à imprensa russa.

QUANDO O NOVO FORNECEDOR SERÁ ANUNCIADO

Ainda não existe previsão definitiva de quando haverá um novo parceiro, mas a expectativa é que seja anunciado ainda primeiro trimestre de 2023.

Ao que se sabe, a federação está em fase final de negociação com uma nova fornecedora de kits esportivos.