SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou a renovação do técnico Didier Deschamps com a seleção da França até 2026.

Em exatos dez anos à frente da França, Deschamps conquistou dois títulos (Liga das Nações 2021 e Copa do Mundo 2018) e obteve dois vices (Eurocopa 2016 e Copa do Mundo 2022).

O QUE ACONTECEU

Deschamps, de 54 anos, seguirá como técnico da seleção francesa.

O experiente treinador está na França desde 2012 e, agora, renovou seu contrato até 2026. Seu auxiliar, Guy Stephan, também continua no cargo, assim como todo o restante do staff. O anúncio ocorreu neste sábado (7).

"Agradeço ao presidente por seu apoio permanente e por manter a confiança. É algo essencial para o funcionamento da seleção francesa", afirmou Deschamps.

Ao fim da Copa do Mundo de 2022, o técnico Deschamps teve seu cargo ameaçado, tendo como possível substituto Zinedine Zidane.

O presidente da Federação, Noel Le Graet, descartou um possível acerto com o ex-Real Madrid, e prosseguiu com Deschamps no comando dos Bleus.

Apesar da derrota para a Argentina na grande decisão do Mundial do Qatar, os dirigentes ressaltam a boa campanha feita pelo treinador e sua comissão no torneio.

"A Federação Francesa de Futebol e Noël Le Graët, seu presidente, têm o prazer de anunciar a prorrogação do contrato de Didier Deschamps como líder da seleção da França até junho de 2026", consta no comunicado.