RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Botafogo e Vasco ainda conversam para a transmissão dos jogos do Campeonato Carioca e analisam propostas de duas empresas.

A transmissão do Estadual do Rio será feita pela TV Bandeirantes, em acordo fechado através da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro).

Botafogo e Vasco negociam, sob a Lei do Mandante, de maneira distinta.

As duas empresas apresentaram bases que contemplam os dois clubes.

Uma ofereceu um valor fixo aos clubes, enquanto a outra colocou à mesa um valor fixo e uma quantia variável.

Uma das empresas com a qual há conversas é a Live Mode. A Caze TV, da Live Mode, transmitiu jogos da Copa do Mundo do Qatar.

Segundo o UOL Esporte apurou, a iniciativa de englobar Botafogo e Vasco na mesma proposta partiu das empresas.

POR QUE BOTAFOGO E VASCO FORA?

Botafogo e Vasco não aceitaram a proposta da Brax, empresa responsável pela negociação dos direitos de transmissão do Estadual do Rio

Os clubes recuaram após o "Extra" divulgar que o Flamengo ganharia algo em torno do dobro dos rivais.

Em notas oficiais, os dois clubes criticaram a forma como a negociação foi conduzida, e criticaram Flamengo e Ferj.

Nos dois últimos anos, quando as tratativas foram feitas pela Sportsview, a transmissão foi realizada pela Record.

O modelo, porém, recebeu críticas e o vínculo da empresa não foi renovado.