MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG venceu o Mixto por 2 a 1, neste sábado (7), e encaminhou sua classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na Arena Inamar, em Diadema.

Maranhão marcou para o Mixto aos 35 minutos da primeira etapa e Cadu empatou para o Atlético-MG aos 15 minutos do segundo tempo. Isaac virou para a equipe mineira aos 49.

O jogo começou movimentado: o clube mineiro mandou uma bola na trave na primeira chegada e pouco tempo depois teve falta perigosa marcada a seu favor.

Yan teve a chance de abrir o placar para o Atlético-MG em cobrança de pênalti aos 12 minutos. O jogador tirou do goleiro, bateu colocado, mas a bola bateu na trave.

O time mineiro mantém a liderança da chave e deixa bem encaminhada classificação para a próxima fase. O Mixto termina a rodada na última posição.

MIXTO APROVEITA CHANCE ÚNICA

No primeiro lance do jogo, Diogo, do Mixto, caiu no chão e precisou deixar o campo após prender o pé no gramado e girar o joelho causando uma torção. Matias entrou em seu lugar.

O Mixto teve dificuldade de ficar com a bola e praticamente foi dominado pelo Atlético-MG, principalmente no meio campo onde não conseguia sequer tocar a bola por mais de dois minutos e por isso passou a apostar em lançamentos longos na área mineira.

A equipe mato-grossense aproveitou um erro do adversário para abrir o marcador. Maranhão estava esperto no lance e aproveitou falha de Renan.

ATLÉTICO-MG LUTA CONTRA A TRAVE E VENCE

Eduardo Oliveira mandou a campo exatamente a mesma formação que iniciou na estreia e que resultou na vitória por 1 a 0 sobre o Galvez na primeira rodada.

O Atlético-MG dominou o jogo do início ao fim, ma.s teve dificuldade em acertar o gol rival em várias oportunidades que poderiam ter resultado em uma goleada ainda no primeiro tempo de jogo

O atacante Cadu, que decidiu o jogo da estreia contra o Galvez e é uma das principais peças do elenco atleticano, marcou o gol do empate e mantém a artilharia da equipe na competição.

A equipe mandou três bolas na trave apenas no primeiro tempo e sofreu um gol depois de um recuo errado de Renan para o goleiro Diego Fernandes