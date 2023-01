SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Éric Bailly, do Marselha, protagonizou uma entrada perigosíssima que terminou com a expulsão dele e a ida do adversário para o hospital neste sábado (7) na partida contra o Hyeres, pela Taça da França.

No lance que aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo, o defensor costa-marfinense tentou cortar a bola, mas errou e estendeu a perna para o atacante acertando em cheio o peito de Moussa N'Diaye.

O jogador N'Diaye foi retirado de campo e foi transportado até um hospital da região com dores no peito. O atacante está em estado estável e será submetido a exames ao longo do final de semana.

Após o lance, Bailly ainda ficou no chão com dores na perna, mas foi expulso na hora. O Marselha atuou em inferioridade numérica desde o minuto 15, mas venceu o jogo por 2 a 0. Bailly está emprestado e tem contrato com o Manchester United até 2024 e dificilmente terá futuro em Old Trafford. No entanto, caso o Marselha se classifique para a Liga dos Campeões, será obrigado a comprar o zagueiro. A equipe é atualmente terceira na liga.