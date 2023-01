SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o CSP-PB por 4 a 0 na noite deste sábado (7), no Estádio Bento de Abreu, em Marília, pela segunda rodada do Grupo 17 da Copinha 2023. O resultado garantiu a classificação antecipada do Tricolor paulista à segunda fase da competição.

O atacante Talles Wander marcou três gols na partida, um deles de pênalti, chegando a quatro gols no torneio. O outro tento foi de João Gabriel.

O time comandado pelo ex-jogador Belletti chegou aos seis pontos e também garantiu a liderança da chave. O Marília é o segundo colocado na tabela, com dois pontos, seguido por CSP e Porto Velho, ambos com um.

O Tricolor volta a campo na próxima terça-feira (10) para enfrentar o Marília, também às 21h45 (de Brasília). Mais cedo, às 19h30, Porto Velho e e CSP duelam na outra partida da chave.