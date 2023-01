SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a abertura do mercado de janeiro na Europa, alguns craques dos principais times do continente veem seus vínculos próximos do fim e já podem assinar pré-contrato com outros clubes. Confira:

Benzema

Vencedor da Bola de Ouro, Benzema está em seu último semestre de contrato no Real Madrid. Após vencer o prêmio, ele disse que pretende encerrar a carreira no clube. A tendência é que as partes cheguem a um acordo pela renovação.

Modric

Aos 37 anos, Modric também está nos últimos seis meses de contrato com o Real Madrid. Cobiçado pelo futebol saudita, o meia também já declarou que pretende terminar a carreira no Real, mas estará livre a partir de junho caso não renove o vínculo.

Kroos

Kroos é mais um nome histórico do Real Madrid em fim de contrato que já poder assinar um pré-contrato com outro clube. O técnico Carlo Ancelotti, porém, já afirmou que espera que o meia alemão renove seu contrato.

Asensio

Titular da seleção da Espanha, Asensio perdeu espaço no Real Madrid nas últimas temporada e tinha sua saída dada como quase certa. Jogador e clube, no entanto, apontaram recentemente a possibilidade de um acordo pela renovação. Até lá, ele segue podendo assinar um pré-contrato com outro clube.

Rabiot

Um dos destaques da França na Copa do Mundo, Rabiot vem fazendo uma boa temporada pela Juventus, mas também está em fim de contrato. Ele tem seu nome especulado em grandes clubes ingleses, como Manchester United, Chelsea, Arsenal e Tottenham.

Depay

O atacante holandês sofreu com lesões no Barcelona e atuou apenas três vezes na atual temporada. Sua saída do clube catalão é dada como quase certa, uma vez que o Barça tem cortado custos e Depay tem seu nome especulado em clubes europeus como Juventus, Roma e Manchester United, pode onde já passou.

Skriniar

Um dos destaques da zaga da Inter de Milão, Skriniar também está em reta final de contrato. Vice-presidente e ex-jogador da Inter, Javier Zanetti afirmou que as conversas pela renovação caminham bem, mas o jogador já teve seu nome vinculado no mercado a times europeus. Entre eles, Manchester United, PSG e Tottenham.

Kanté

Um dos pilares do Chelsea campeão europeu, Kanté tem sofrido com lesões e só jogou duas vezes nessa temporada. O clube inglês pretende renovar com o jogador, mas há interesse do Barcelona e de outros clubes europeus no futebol do versátil meio-campista.

Jorginho

Outro destaque do meio de campo do Chelsea, Jorginho também vive uma fase de baixa no clube inglês e, com a possível chegada do argentino Enzo Fernández, pode acabar em outro clube no fim da temporada. Barcelona e Newcastle seriam dois destinos possíveis.

Thiago Silva

O veterano zagueiro brasileiro também está livre para assinar um pré-contrato com outro clube, mas a tendência é a permanência no Chelsea, onde ainda é titular absoluto apesar dos 38 anos.

Firmino

Com a chegada do jovem holandês Gakpo, Roberto Firmino tem seu futuro incerto no Liverpool, mas conta com a admiração do técnico Jurgen Klopp, que já demonstrou o desejo pela permanência do jogador. Nesta temporada, Firmino fez 7 gols e deu 3 assistências em 13 jogos de Premiere League.

Keitá

Keitá foi nome constante na era de conquistas do Liverpool sob o comando de Klopp, mas tem cada dia menos espaço no elenco dos Reds. Caso a chegada de Jude Bellingham se concretize, a tendência é a saída do jogador.

De Gea

Marcado por altos e baixos em 12 temporadas no Manchester United, o experiente De Gea quer permanecer no clube. Para isso, os Diabos Vermelhos ofereceram ao goleiro um contrato mais curto e mais barato que o atual.

Gundogan

Gundogan foi a primeira contratação de Guardiola no Manchester City em 2016 e, na última temporada, se tornou capitão do time com a saída de Fernandinho. Em fim de contrato e aos 32 anos, porém, ele tem portas abertas para assinar um pré-contrato com outro clube.

Tielemans

O belga de 25 anos tem um futuro incerto no Leicester. Apesar da campanha do técnico Brendan Rodgers pela renovação, Tielemans interessa ao Arsenal, que poderia pagar pela transferência do jogador ainda nesta janela. O Leicester, assim, não perderia o jogador de graça.