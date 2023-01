MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - A lembrança de Roberto Dinamite é muito forte. Ex-jogadores como Fernando Prass, que foi campeão da Copa do Brasil pelo Vasco em 2011, sob mandato do ex-atacante, escreveu sobre aquele momento, assim como Ronaldinho Gaúcho, chamando-o de 'amigo'.

Dinamite tinha 68 anos e desde o fim de 2021 fazia tratamento para tumores descobertos na região do intestino.

"Vivemos bons momentos juntos como a conquista da Copa do Brasil de 2011. Isso é que vai ficar na minha lembrança", lembrou Prass.

"Uma semana dura para o futebol", definiu Ronaldinho Gaúcho.

Ídolo do Vasco, Juninho Pernambucano também escreveu sobre Dinamite. Ele se aposentou durante a gestão do ex-atacante como presidente do clube.