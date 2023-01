MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City sequer tomou conhecimento do Chelsea na tarde deste domingo (8), pela Copa da Inglaterra, no Etihad Stadium. O jogo terminou em 4 a 0, com gols de Mahrez (dois), Julián Álvarez e Foden. Os citizens se classificam à próxima fase do torneio.

Mahrez fez um golaço de falta aos 22 do primeiro tempo e abriu o placar para o City. Uma batida de canhota no ângulo, sem chances de defesa para Kepa

Aos 29, a arbitragem verificou no VAR um toque de mão de Havertz e assinalou pênalti. Julián Álvarez bateu rasteiro, no cantinho, e Kepa até tocou na bola, mas não conseguiu impedir o gol

Foden ampliou aos 37, após ótima troca de passes entre Mahrez e Walker. O lateral cruzou para o meio da área e Foden só desviou para o fundo da rede

No segundo tempo, Phil Foden foi derrubado por Koulibaly dentro da grande área. Mahrez chamou a responsabilidade e fez seu segundo gol na partida, garantindo o 4 a 0.

O Manchester City poupou a maioria do seu time titular, mas viu a segunda unidade chamar a responsabilidade, especialmente Mahrez. O argelino fez um golaço de falta e foi o alívio ofensivo no lado direito do ataque junto a Kyle Walker, como no gol de Foden. O Chelsea também não estava com força total.

Cerca de 15 minutos antes do fim da partida, a torcida foi deixando o campo, especialmente os do Chelsea. Muitos perderam o quarto gol do City.

Na Premier League, o City tem clássico de Manchester contra o United, enquanto o Chelsea visita o Crystal Palace buscando uma reação. Antes disso, tem Carabao Cup para os Citizens, contra o Southampton.