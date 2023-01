ARACAJÚ, SE (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo tenso e com muitos cartões, o Flamengo venceu o XV de Jaú por 2 a 1 de virada neste domingo (8) e avançou à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Os gols do time rubro-negro foram marcados por Jean Carlos e Rodriguinho; Matheus Magallanes abriu o placar para o XV de Jaú.

O time paulista teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, que foi marcado pelo clima quente dentro de campo.

Com a vitória, o Flamengo foi a sete pontos e se classificou como primeiro colocado do grupo 5 (foram duas vitórias e um empate).

O XV de Jaú estacionou nos três pontos e foi eliminado; com quatro, o Floresta avançou como segundo colocado.

Curiosidade: Acostumado a atuar com a torcida a favor, o Flamengo sofreu pressão das arquibancadas em Jaú e foi bastante vaiado. Sobrou até para o árbitro Renan Pantoja, muito xingado desde a expulsão do jogador do XV ainda no primeiro tempo.

O JOGO

O Flamengo reclamou muito do gol do XV de Jaú. No lance, o goleiro Dyogo saiu mal e se chocou com o autor do gol na origem da jogada. Ele ficou caído no chão e, na sequência, Matheus Magallanes empurrou às redes. O goleiro chegou a mostrar ao árbitro que foi acertado na boca, mas o juiz não deu ouvidos.

A polêmica do gol só esquentou ainda mais a partida. Aos 18 minutos, em jogada rente à linha lateral, os jogadores se estranharam e trocaram safanões, mas o árbitro apaziguou.

O clima tenso não deu em outra. Aos 26 minutos, Caio deixou o braço no rosto de Felipe Lima e, como já tinha amarelo, levou o segundo e foi mais cedo para o vestiário.

Em vantagem numérica, o Flamengo tranquilizou o jogo e chegou ao empate com um golaço de fora da área. O lateral Jean Carlos pegou na veia do meio da rua para deixar tudo igual.

O Flamengo voltou com tudo para o segundo tempo e quase ampliou após bela jogada de Rodriguinho, que fez fila, passou por três marcadores e cruzou para Ryan Luka, que finalizou em cima da marcação.

E foi do próprio Rodriguinho o gol da virada do Flamengo. Felipe Lima finalizou, a bola desviou na marcação e sobrou livre para o jogador finalizar de perna direita.