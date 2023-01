SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma fala do presidente da Federação Francesa de Futebol gerou uma verdadeira polêmica na França.

Noel Le Graet, cartola da entidade, afirmou que não atenderia a uma eventual ligação de telefone de Zinédine Zidane para conversar sobre o comando da seleção francesa. A declaração foi dada em entrevista à 'RMC Sport'.

Zidane estava sendo apontado como candidato para assumir o cargo de técnico dos Bleus, mas a Federação optou por renovar com Didier Deschamps até 2026.

Após a declaração, Kylian Mbappé se manifestou publicamente em defesa do treinador de 50 anos.

O astro de 24 anos do PSG disse nas redes sociais que "Zidane é a França" e reprovou o que considerou um desrespeito ao campeão mundial em 98.

Deschamps assumiu a seleção francesa em 2012 e já comandou os Bleus em três Copas do Mundo, conquistando o título em 2018. Se completar o novo vínculo, disputará o seu quarto Mundial em 2026.

O comentário do cartola repercutiu na França e fez com que a ministra dos Esportes do país, Amélie Oudéa-Castéra, também se pronunciasse. Ela apontou que a fala é uma "ofensa a todos" e exigiu um pedido de desculpas do cartola.

Zidane começou a carreira como técnico em 2014 e conquistou mais de uma dezena de títulos com o Real Madrid. Em sua galeria como treinador, ele soma três troféus da Liga dos Campeões e dois do Mundial de Clubes, além de ter vencido o Campeonato Espanhol duas vezes.

Além de disparar contra Zidane, o presidente da FFF comentou os rumores envolvendo o técnico francês no comando da seleção brasileira. Ele enfatizou que não se importa com o destino do treinador e ironizou.