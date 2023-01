RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Representantes dos três grandes clubes do Rio de Janeiro estiveram presentes no velório de Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco. O evento aconteceu durante toda segunda-feira (9) no gramado de São Januário.

O primeiro clube a aparecer foi o Fluminense, com o presidente Mario Bittencourt, o ídolo e atual diretor Fred e o diretor de futebol, Paulo Angioni.

"Nunca tive a audácia de querer ser o maior goleador do Brasileirão: são números inalcançáveis. Ele foi tão legal comigo... e eu não conheço ninguém no futebol que fale mal do Roberto", disse o ex-atacante Fred.

O Flamengo foi representado por Juan, gerente, e Rodrigo Dunshee, VP geral e jurídico. O segundo não falou com a imprensa.

O Botafogo chegou na figura do presidente Durcesio Mello, do diretor de futebol André Mazzuco e do treinador Luis Castro. O trio se fez presente por volta de 15h.

"São sentimentos difíceis quando as instituições perdem as suas referências. O Roberto, não só pelo aquilo que fez como jogador, mas fundamentalmente pelo que foi como ser humano, deixou um legado. Fazer gols como o Roberto fez e ele ser o quinto maior artilheiro do universo do futebol, um dos melhores marcadores da história do Brasil", disse Luis Castro.

"Sabemos que o amor dele a serviço do Vasco era fantástico. É um homem por tudo aquilo que fez ao longo da vida. Partiu em muita dificuldade, mas ele sabe que pôde ter partido em paz, porque se entregou em muita seriedade", finalizou o técnico do Botafogo.