SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Lloris resolveu se aposentar da seleção francesa logo após o vice-campeonato na Copa do Mundo do Qatar

A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou a decisão do arqueiro em postagem nas redes sociais.

Lloris fez 145 jogos pela seleção, sendo 121 delas como capitão.

"Uma lenda. Obrigado por tudo, Hugo", escreveu FFF, em postagem no Twitter

Lloris conquistou a Copa do Mundo de 2018 e a Liga das Nações de 2021. Ele foi titular da França no Mundial do Qatar, onde a França foi vice-campeã.