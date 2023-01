SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo começa 2023 em situação financeira difícil, mas atuou com apetite no mercado da bola. O time tricolor acertou seis contratações e ainda está ativo no mercado da bola. É o clube com mais novidades em comparação com Corinthians, Palmeiras e Santos.

O clube tricolor estreia no Campeonato Paulista neste domingo (15), quando recebe o Ituano às 18h30 (de Brasília), no Morumbi.

Mesmo com dívida de cerca de R$ 600 milhões, débitos com elenco e pedidos de empréstimos recentes para bancos, o presidente Julio Casares atende aos vários pedidos do técnico Rogério Ceni.

O São Paulo fez uma verdadeira reformulação no elenco: são seis reforços e também saídas de atletas que foram frequentemente titulares em 2022.

O time trouxe como reforços o goleiro Rafael, o zagueiro Alan Franco, o volante Jhegson Méndez e os atacantes Marcos Paulo, Pedrinho e Wellington Rato.

O clube do Morumbi não conta mais com o goleiro Thiago Couto, os zagueiros Luizão, Léo e Miranda, o lateral-esquerdo Reinaldo, o volante Andrés Colorado, os meias Igor Gomes, Patrick e Nikão e os atacantes Eder, Marcos Guilherme e Nahuel Bustos.

Um provável time-base do São Pauli tem: Rafael; Rafinha (Igor Vinicius), Ferraresi, Arboleda e Welington; Pablo Maia (Gabriel Neves), Rodrigo Nestor e Luciano; Pedrinho, Wellington Rato e Calleri.

SEM MAIS RECLAMAÇÕES

O técnico Rogério Ceni se queixou diversas vezes em 2022 sobre a falta de opções de velocidade no ataque do São Paulo. Para essa temporada, o problema deve ser sanado.

O clube tricolor acertou com três atletas que podem atuar nas pontas: Marcos Paulo (pertence ao Atlético de Madrid e estava no Mirandés, da Espanha), Wellington Rato (Atlético-GO) e Pedrinho (Lokomotiv-RUS).

O São Paulo ainda está de olho no mercado e pode trazer mais opções para o sistema ofensivo. David, do Internacional, é uma das tentativas.

ELENCO DO SÃO PAULO

Goleiros: Rafael, Felipe Alves, Jandrei e Young

Laterais-direitos: Igor Vinícius, Rafinha, Orejuela e Moreira

Laterais-esquerdos: WelingtonZagueiros: Diego Costa, Arboleda, Beraldo, Ferraresi, Alan Franco e Walce

Meio-campistas: Gabriel Neves, Liziero, Luan, Méndez, Pablo Maia, André Anderson, Galoppo, Rodrigo Nestor, Rodriguinho, Talles Costa, e Alisson

Atacantes: Pedrinho, Wellington Rato, Calleri, Luciano, Marcos Paulo e Juan