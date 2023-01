SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians surpreendeu muitos quando anunciou Fernando Lázaro como substituto do português Vítor Pereira no comando técnico do time. Lázaro seria analista da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar, mas deixou o posto após o convite do clube do Parque São Jorge.

O técnico fará sua estreia com o time alvinegro neste domingo (15), enfrentando o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Paulista, ás 16h (de Brasília).

O treinador é uma espécie de pupilo de Tite, com quem trabalhou no Corinthians e na seleção brasileira. Lázaro chegou ao clube em 1999 como auxiliar de informática, migrou para o futebol, comandou o CIFUT (Centro de Inteligência do Futebol) e chegou a assumir interinamente a equipe duas vezes.

Lázaro teve uma conversa "muito boa e longa" com Tite pessoalmente logo que recebeu o convite do Corinthians. O então treinador da seleção brasileira lhe passou confiança e disse que ele está preparado para o desafio.

Além de analista, Lázaro foi auxiliar de campo de Tite durante o título da Copa América de 2019 diante da saída de Sylvinho. Ele ainda trabalhou como auxiliar de Sylvinho no Lyon (França), em 2020.

Lázaro já pensava na carreira de treinador desde que foi interino do Corinthians. Seu principal modelo é Tite, técnico com quem mais trabalhou.

Termos do vocabulário de Tite e o próprio treinador são frequentemente citados por Lázaro em entrevistas coletivas. Ele tem o último técnico da seleção como modelo também na comunicação com a imprensa e empresta expressões do treinador como "o campo fala" e "merecimento".

REFORÇOS E 'ALL-IN' EM YURI ALBERTO

O Corinthians trouxe Angel Romero para sua segunda passagem pelo clube e também o lateral-esquerdo Matheus Bidu, mas o principal esforço da equipe foi pela permanência em definitivo de Yuri Alberto. O time fez o que no poker se chama 'all-in': apostar todas as fichas em uma jogada, no caso, um jogador.

O Corinthians mandou para o Zenit o zagueiro Robert Renan e o volante Du Queiroz -que ainda fica até o meio do ano.

O Zenit ainda vai receber porcentagens do goleiro Ivan, do meia Mantuan e ficou com a preferência de compra do jovem atacante Pedro, de 16 anos.

Um time-base do Corinthians deve ter: Cássio; Fágner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Maycon, Giuliano e Renato Augusto; Yuri Alberto e Roger Guedes.

ELENCO

Goleiros: Cássio, Matheus Donelli e Carlos Miguel

Laterais: Fábio Santos, Fágner, Matheus Bidu e Rafael Ramos

Zagueiros: Gil, Balbuena, Bruno Méndez, Caetano e Murilo

Meias: Du Queiroz, Fausto Vera, Maycon, Paulinho, Roni, Cantillo, Renato Augusto e Giuliano

Atacantes: Yuri Alberto, Roger Guedes, Ángel Romero, Junior Moraes, Adson, Mosquito e Giovani