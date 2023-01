SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O streamer Casimiro anunciou nesta sexta-feira (13) que vai transmitir os jogos do Mundial de Clubes, torneio que começa em fevereiro, em seu canal no YouTube: o CazéTV.

Ele fez um vídeo com Luis Felipe Freitas para anunciar a novidade aos seus seguidores.

O canal fará a transmissão ao vivo e de graça dos jogos do torneio da Fifa, incluindo os do Flamengo e do Real Madrid.

Haverá também uma cobertura in loco do veículo no Marrocos, palco do Mundial.