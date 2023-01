SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Portuguesa realizou neste sábado (14) a sua aguardada volta à Série A do Campeonato Paulista. Diante o Botafogo-SP, o time dos torcedores portugueses perderam em sua estreia por 2 a 0, em partida realizada no Estádio do Canindé.

A Lusa fica na lanterna do grupo D, que conta também com Palmeiras, Santo André e São Bernardo. O Botafogo assume de momento a ponta do grupo A, que tem Santos, RB Bragantino e Inter de Limeira.

No próximo compromisso na Série, a Portuguesa enfrenta o Ituano na quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no estádio Novelli Júnior. Já o Botafogo volta a campo no dia seguinte, às 21h30, contra o Palmeiras, em sua casa.

O primeiro tempo teve o Botafogo com mais chance de gols, mas a Lusa cresceu durante a partida e foi superior ao rival. Apesar de crescer durante o jogo, a Portuguesa levou um gol contra do zagueiro aos 50 minutos.

No segundo tempo, a Lusa voltou melhor, mas o Botafogo conseguiu ampliar o placar logo no início da partidas, aos 6 minutos. O resultado permaneceu sem alteração até o término da partida.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 0 X 2 BOTAFOGO-SP

Primeira rodada do Campeonato Paulista.

Data: 14/01/2023

Estádio: Estádio Canindé, em São Paulo

Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Vladimir Nunes da Silva (SP)

Cartões Amarelos: Botafogo-SP: Marcel

GOLS: Botafogo-SP: Victor Ramos, contra, aos 50 minutos do primeiro tempo e Salatiel, aos quatro minutos do segundo tempo

PORTUGUESA: Thomazella, Pará, Patrick, Victor Ramos e Fabiano (Thallyson); Madison, Gustavo Bochecha (Daniel Costa) e Lucas Nathan (Misael); João Victor, Pedro Bortoluzo (Paraizo) e Richard (Gustavo Ramos). Técnico: Mazola Júnior.

BOTAFOGO: Rafael, Lucas Dias, Marcel e Diogo Silva; Vidal, Jean Victor, Tárik (Guilherme Madruga), Fillipe Soutto (Mantuan) e Edson (Robinho); Osman (Lucas Lourenço) e Salathiel (Caio Dantas). Técnico: Paulo Baier.