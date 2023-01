RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Entra ano, sai ano e o filme se repete. Artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, Germán Cano decidiu e o Fluminense estreou com vitória no Campeonato Carioca ao vencer o Resende por 2 a 0, na tarde deste sábado (14), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). O segundo gol tricolor foi marcado por Alan, de pênalti.

Como um bom centroavante, o argentino contou com a sorte em seu tento, ao escorar de cabeça e a bola desviar no zagueiro Joanderson, enganando o goleiro Jefferson. Um adendo importante: apesar de todo o mérito de Cano no lance, na súmula o árbitro da partida deu gol contra de Joanderson.

Cano repetiu a sua famosa comemoração no primeiro gol da temporada, sendo acompanhado pelos companheiros e torcedores. A frase também tomou conta dos assuntos mais comentados no Twitter.

Diferentemente de Flamengo e Vasco, que pouparam seus titulares na estreia, o Fluminense escalou sua força máxima, com a base do time do ano passado.

Washington "Coração Valente", que foi superado por Cano na posição de segundo maior artilheiro do Fluminense em um ano no século, comentou a partida pela Band, assim com o ex-meia Carlos Alberto, que foi revelado pelo Tricolor.

Cano volta em grande forma

Sempre muito dedicado na parte física, investindo em nutricionistas e preparadores físicos particulares, Germán Cano começa a temporada demonstrando estar muito bem fisicamente. Aos 34 anos, correu o tempo todo, brigou e se mostrou como opção aos companheiros.

Fernando Diniz manteve o esquema já conhecido do torcedor tricolor, aproveitando-se do entrosamento de uma equipe que teve sua base mantida.

Arias, que está de contrato renovado, explorou as laterais e Ganso foi o articulador das jogadas. Reforços para 2023, Keno e Lima fizeram suas estreias pelo Fluminense. Keno, principalmente, teve uma boa participação.

O Fluminense abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo após um cruzamento da direita de Arias que encontrou Cano. Contando com a sorte, o artilheiro foi tentar escorar de cabeça para Yago Felipe, que se infiltrava no meio, e a bola acabou desviando no rosto de Joanderson, enganando o goleiro Jefferson.

O Fluminense poderia ter aberto o placar aos 12 minutos, quando Samuel Xavier invadiu a área e podia ter rolado para Cano, mas o lateral direito preferiu chutar e o goleiro Jefferson fez grande defesa.

Aos 24 minutos do segundo tempo, Arias bateu uma linda falta da esquerda, com o pé direito, praticamente sem ângulo. A bola caprichosamente bateu na trave. Seria um golaço tricolor!

Aos 40 minutos do segundo tempo, Alan recebeu na área, tentou driblar o goleiro e foi derrubado. Pênalti que o próprio bateu com categoria, aos 42, e fez o 2 a 0.

RESENDE 0 X 2 FLUMINENSE

Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Competição: Campeonato Carioca (1ª rodada)

Hora: 16h

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Auxiliares: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

Cartões amarelos: Fernando Diniz (FLU); Sandro Sargentim, Bartell (RES)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Germán Cano, aos 19 minutos do primeiro tempo (FLU); Alan, aos 42 minutos do segundo tempo (FLU)

RESENDE: Jefferson, Bartell, Joanderson, Rayne, Kevyn Lucas e Paulo Victor (Khevin Fraga); Dener (Wallace) e Geovani (Stefano Moretti); Igor Bolt, Léo Itaperuna (Bismarck) e Vinícius Balotelli (Zizu). Técnico: Sandro Sargentim.

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; André, Martinelli (Felipe Melo), Yago Felipe (Keno) e Ganso (Lima); Arias (Marrony) e Cano (Alan). Técnico: Fernando Diniz.