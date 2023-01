SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Athletico venceu o Grêmio de virada por 3 a 2 na tarde deste sábado (14) e se classificou as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Os gols do Athletico foram marcados Juninho, que anotou dois, e João Vitor. O Grêmio descontou com Rubens e Hiago.

O Athletico vai enfrentar o Floresta nas oitavas de final. A FPF vai divulgar o dia da partida. Já o Grêmio se despediu da competição.

No primeiro tempo, o Grêmio pressionou e saiu na frente com gols de Rubens e Hiago. O Furacão descontou com Juninho, de pênalti, ainda no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Athletico conseguiu mudar a história do jogo ao anotar mais dois gols com Juninho, o seu segundo, e João Vitor.

